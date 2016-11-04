ГПУ сообщила о подозрении экс-чиновникам в хищении земель Бучанской лесной дачи

Подозреваемым инкриминируется согласование незаконных заключений проектов землеустройства по отводу земельных участков из земель лесного фонда, которые фактически находились в государственной собственности.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются и доказательно закрепляются другие факты незаконной деятельности лиц, причастных к хищению земель лесного фонда.