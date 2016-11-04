ГПУ повідомила про підозру екс-посадовцям в розкраданні земель Бучанської лісової дачі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишнім виконувачу обов’язків начальника відділу Держкомзему в Бучі та начальнику земельних ресурсів міста Ірпінь, підозрюваним у незаконному розкраданні земель Бучанської лісової дачі. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Підозрюваним інкриміновано погодження незаконних висновків проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель лісового фонду, які фактично перебували у державній власності.
Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) КК України
Досудове розслідування триває. Встановлюються та доказово закріплюються інші факти незаконної діяльності осіб, причетних до розкрадання земель лісового фонду.