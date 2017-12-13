ГПУ подаст апелляцию на решение суда по Саакашвили - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины будет подавать апелляцию на решение суда в отношении бывшего председателя Одесской ОГА Саакашвили. Об этом в эфире телеканала “ZIK” заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Я должен делать и буду делать именно так. Не раскачивать страну и не дискредитировать ее и так немощные институты. Мы не согласны с решением суда и поэтому идем к апелляции", - заявил Луценко.
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Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
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Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.