ГПУ подаст апелляцию на решение суда по Саакашвили - Луценко

"Я должен делать и буду делать именно так. Не раскачивать страну и не дискредитировать ее и так немощные институты. Мы не согласны с решением суда и поэтому идем к апелляции", - заявил Луценко.

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Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

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Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.