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ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі - Луценко

ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі - Луценко

Київ • УНН

 • 12042 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України буде подавати апеляцію на рішення суду щодо колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це в ефірі телеканалу "ZIK" заявив Генпрокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Я маю робити і буду робити саме так. Не розгойдувати країну і не дискредитувати її і так немічні інституції. Ми не згодні з рішенням суду і тому ідемо до апеляції", - заявив Луценко.

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Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

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Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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