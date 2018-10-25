ГПУ подала в суд дело против Жириновского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины подала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении председателей комитетов Государственной Думы Российской Федерации, в частности относительно Владимира Жириновского. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
"Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них - Жириновский", - рассказал он.
Лысенко рассказал, что Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Жириновского, Дегтярева и Диденка, подозреваемых в финансировании терроризма.
"На сегодняшний день в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по ч.3 ст.27 ч.3 ст.258-5 УК Украины, вручены защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева, и направлено в Шевченковский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу", - уточнил представитель ГПУ.
Лысенко также сообщил, что в ГПУ продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, суд разрешил заочное следствие против Жириновского.
Как сообщал УНН, Генеральной прокуратурой Украины подготовлены подозрения двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации за участие в финансировании террористических группировок "Л/ДНР" во главе с депутатом Владимиром Жириновским.