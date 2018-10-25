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ГПУ подала до суду справу проти Жириновського

ГПУ подала до суду справу проти Жириновського

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України подала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно голів комітетів Державної Думи Російської Федерації, зокрема щодо Володимира Жириновського. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.

“Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, обвинувачених у фінансуванні тероризму. Серед них — Жириновський”, — розповів він.

Лисенко розповів, що Генеральною прокуратурою України отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно В.Жириновського, М.Дєгтярьова та О.Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.

“На сьогодні у цьому кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт за ч.3 ст.27 ч.3 ст.258-5 КК України, який вручено захисникам В.Жириновського, О.Діденка і М.Дєгтярьова, та скеровано до Шевченківського районного суду м.Києва для розгляду по суті”, — уточнив речник ГПУ.

Лисенко також повідомив, що у ГПУ триває робота щодо встановлення фактів, які підтверджують причетність вищого керівництва Російської Федерації до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

Нагадаємо, суд дозволив заочне слідство проти Жириновського.

Як повідомляв УНН, Генеральною прокуратурою України підготовлено підозри двом депутатам Державної Думи Російської Федерації за участь у фінансуванні терористичних угруповань “Л/ДНР” на чолі з депутатом Володимиром Жириновським.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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