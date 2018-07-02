ГПУ підготувала підозри двом депутатам Держдуми РФ за фінансування терористів "Л/ДНР"

“Досудовим розслідуванням установлено, що два депутата Державної Думи Російської Федерації, перебуваючи на території м. Москви, у березні — червні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР“ та "ДНР“ у складі організованої В. Жириновським злочинної групи, до якої також увійшли окремі депутати Державної Думи Російської Федерації та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії, діючи публічно, за участі представників "ДНР“ у присутності засобів масової інформації закликали громадян Російської Федерації до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР“ та "ДНР“, а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, вказані депутати уклали відповідну угоду щодо матеріального забезпечення “ДНР”, а також забезпечили надання учасникам цієї терористичної організації приміщення на території м. Москви для представницької діяльності.

Також за рахунок зібраних коштів зазначені депутати під керівництвом Жириновського, діючи, зокрема, на прохання очільника терористичної групи “Сомалі” Михайла Толстих (позивний “Гіві”), упродовж 2014–2017 років здійснили постачання представникам цих злочинних формувань 6 транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту.

За цими фактами злочинної діяльності вказаної організованої групи 27.06.2018 працівниками управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України складені повідомлення про підозру двом депутатам Державної Думи Російської Федерації у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму).

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Інкриміновані депутатам Державної Думи Російської Федерації кримінальні правопорушення передбачають можливість їх заочного засудження в Україні на строк від десяти до дванадцяти років позбавлення волі.