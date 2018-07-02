ГПУ подготовила подозрения двум депутатам Госдумы РФ за финансирование террористов "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Генеральной прокуратурой Украины подготовлено подозрения двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации за участие в финансировании террористических группировок "Л/ДНР" во главе с депутатом Владимиром Жириновским. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
"Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г. Москвы, в марте - июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной В.Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии СМИ призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещения соответствующих объявлений на сайтах партии и открытия пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - говорится в сообщении.
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Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории г. Москва для представительской деятельности.
Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществили поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.
По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 27.06.2018 работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлены сообщение о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
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Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы.