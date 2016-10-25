ГПУ планирует передать в суд дела о присвоении Межигорья и приватизации "Укртелекома" до конца года

По словам Ю.Луценко, в суде находится дело о присвоении В.Януковичем охотничьего угодья Сухолучье.

"В суд будет направлено до конца этого года дело по Межигорью, которое присвоил Янукович и в сговоре с ним ряд членов организованной преступной группировки. Планируется направить в суд отдельно дело по приватизации "Укртелекома", где подозревается ряд должностных лиц в пользу Януковича" , - сказал он.

Напомним, 17 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу в причастности к завладению резиденцией "Межигорье".