ГПУ планирует передать в суд дела о присвоении Межигорья и приватизации "Укртелекома" до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует до конца года направить в суд дела о незаконном присвоении экс-президентом Украины Виктором Януковичем в сговоре с организованной преступной группировкой Межигорья, а также о незаконной приватизации "Укртелекома". Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
По словам Ю.Луценко, в суде находится дело о присвоении В.Януковичем охотничьего угодья Сухолучье.
"В суд будет направлено до конца этого года дело по Межигорью, которое присвоил Янукович и в сговоре с ним ряд членов организованной преступной группировки. Планируется направить в суд отдельно дело по приватизации "Укртелекома", где подозревается ряд должностных лиц в пользу Януковича" , - сказал он.
Напомним, 17 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу в причастности к завладению резиденцией "Межигорье".