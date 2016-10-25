ГПУ планує передати до суду справи щодо привласнення Межигір’я і приватизацію "Укртелекому" до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України планує до кінця року направити до суду справи щодо незаконного привласнення екс-президентом України Віктором Януковичем у змові з організованим злочинним угрупованням Межигір’я, а також стосовно незаконної приватизації “Укртелекому”. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
За словами Ю.Луценка, у суді перебуває справа щодо привласнення В.Януковичем мисливського угіддя Сухолуччя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура пояснила, чому закрила справу про нібито зникнення "золотого батона" з Межигір’я
“У суд буде направлена до кінця цього року справа по Межигір’ю, яке привласнив Янукович і у змові з ним низка членів організованого злочинного угруповання. Планується направити до суду окремо справи щодо приватизації „Укртелекому“, де підозрюється низка посадових осіб на користь Януковича”, — сказав він.
Нагадаємо, 17 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру сину колишнього президента України Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією “Межигір’я”.