ГПУ планирует допросить Авакова по делу покушения на Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках уголовного производства по факту возможного покушения на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Планируется допрос Авакова (в уголовном производстве по факту возможного покушения на Януковича - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уже было направлено соответствующее повестку главе МВД. Однако, собеседник не уточнил, на какую дату пригласили Арсена Авакова в ГПУ.
Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.
В июне 2018 года Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру вручить бывшему охраннику Януковича Дмитрию Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего, чем фактически признал его потерпевшим в рамках производства о покушении на экс-президента.