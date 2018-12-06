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ГПУ планирует допросить Авакова по делу покушения на Януковича

Киев • УНН

 • 25499 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках уголовного производства по факту возможного покушения на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

ГПУ планирует допросить Авакова по делу покушения на Януковича

"Планируется допрос Авакова (в уголовном производстве по факту возможного покушения на Януковича - ред.)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже было направлено соответствующее повестку главе МВД. Однако, собеседник не уточнил, на какую дату пригласили Арсена Авакова в ГПУ.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

В июне 2018 года Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру вручить бывшему охраннику Януковича Дмитрию Иванцову памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего, чем фактически признал его потерпевшим в рамках производства о покушении на экс-президента.

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