ГПУ планує допитати Авакова у справі замаху на Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України планує допитати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у межах кримінального провадження за фактом можливого замаху на колишнього президента України Віктора Януковича у 2014 році. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
"Планується допит Авакова (у кримінальному провадженні за фактом можливого замаху на Януковича – ред.)", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, вже було направлено відповідну повістку очільнику МВС. Однак, співрозмовник не уточнив, на яку дату запросили Арсена Авакова до ГПУ.
Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року “невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства” екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України.
У червні 2018 року Печерський районний суд Києва зобов’язав прокуратуру вручити колишньому охоронцю Януковича Дмитру Іванцову пам’ятку про процесуальні права та обов’язки як потерпілого, чим фактично визнав його потерпілим у межах провадження щодо замаху на екс-президента.