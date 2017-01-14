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ГПУ: подготовительное заседание по делу А.Ефремова состоится 16 января

ГПУ: подготовительное заседание по делу А.Ефремова состоится 16 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. В понедельник, 16 января, в Старобельском районном суде Луганской области состоится подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Подготовительное заседание по делу Александра Ефремова состоится 16 января в Старобельском райсуде. Начало заседания в 10.00", - сообщила Л.Сарган.

Напомним, бывшего народного депутата Александра Ефремова конвоировали из изолятора временного содержания СБУ, что в Киеве в Старобельский СИЗО №2 Луганской области.

Как сообщал УНН, дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области.

Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
- организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

- организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

- государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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