ГПУ: подготовительное заседание по делу А.Ефремова состоится 16 января
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В понедельник, 16 января, в Старобельском районном суде Луганской области состоится подготовительное заседание по делу экс-лидера Партии регионов Александра Ефремова. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Подготовительное заседание по делу Александра Ефремова состоится 16 января в Старобельском райсуде. Начало заседания в 10.00", - сообщила Л.Сарган.
Напомним, бывшего народного депутата Александра Ефремова конвоировали из изолятора временного содержания СБУ, что в Киеве в Старобельский СИЗО №2 Луганской области.
Как сообщал УНН, дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области.
Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
- организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
- организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).