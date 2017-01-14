ГПУ: підготовче засідання у справі О.Єфремова відбудеться 16 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У понеділок, 16 січня, у Старобільському районному суді Луганської області відбудеться підготовче засідання у справі екс-лідера Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це УНН повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
"Підготовче засідання у справі Олександра Єфремова відбудеться 16 січня у Старобільському райсуді. Початок засідання о 10.00", - повідомила Л.Сарган.
Нагадаємо, колишнього народного депутата Олександра Єфремова конвоювали з Ізолятора тимчасового тримання СБУ, що в Києві до Старобільського СІЗО №2 Луганської області.
Як повідомляв УНН, справу О.Єфремова розглядатиме Старобільський райсуд Луганської області.
Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:
— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);
— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).