ГПУ проверит декларацию П.Порошенко - Ю.Луценко (дополнено)

"Будет проверяться (декларация П.Порошенко - ред.), как и все остальные. Как вы знаете, Президент нашего государства задекларировал достаточно большое состояние, которое было предметом его декларации и в предыдущие годы. Это снимает большинство вопросов, потому что эти средства не возникли ниоткуда ", - сказал он.

По словам Ю.Луценко, много лет подряд П.Порошенко как гражданин и госслужащий, как народный депутат декларировал почти то же самое состояние. "Но так же, как и все остальные, он подлежит проверке и со стороны НАБУ, и со стороны НАПК, и со стороны ГПУ", - добавил он.