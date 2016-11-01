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15 марта, 19:03 • 114273 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163937 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136366 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128973 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112050 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105012 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101099 просмотра

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ГПУ проверит декларацию П.Порошенко - Ю.Луценко (дополнено)

ГПУ проверит декларацию П.Порошенко - Ю.Луценко (дополнено)

Киев • УНН

 • 7371 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины проверит электронную декларацию Президента Украины Петра Порошенко, как и все остальные. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Будет проверяться (декларация П.Порошенко - ред.), как и все остальные. Как вы знаете, Президент нашего государства задекларировал достаточно большое состояние, которое было предметом его декларации и в предыдущие годы. Это снимает большинство вопросов, потому что эти средства не возникли ниоткуда ", - сказал он.

По словам Ю.Луценко, много лет подряд П.Порошенко как гражданин и госслужащий, как народный депутат декларировал почти то же самое состояние. "Но так же, как и все остальные, он подлежит проверке и со стороны НАБУ, и со стороны НАПК, и со стороны ГПУ", - добавил он.

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