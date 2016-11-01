ГПУ перевірить декларацію П.Порошенка - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України перевірить електронну декларацію Президента України Петра Порошенка, як і всі інші. Про це сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Буде перевірятися (декларація П.Порошенка - ред.), як і всі інші. Як ви знаєте, Президент нашої держави задекларував достатньо великі статки, які були предметом його декларації і в попередні роки. Це знімає більшість запитань, бо ці кошти не виникли нізвідки", - сказав він.
За словами Ю.Луценка, багато років підряд П.Порошенко як громадянин і держслужбовець, як народний депутат декларував майже ті самі статки. "Але так само, як і всі інші, він підлягає перевірці і з боку НАБУ, і з боку НАЗК, і з боку ГПУ", - додав він.