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ГПУ перевірить декларацію П.Порошенка - Ю.Луценко (доповнено)

ГПУ перевірить декларацію П.Порошенка - Ю.Луценко (доповнено)

Київ • УНН

 • 7371 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України перевірить електронну декларацію Президента України Петра Порошенка, як і всі інші. Про це сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Буде перевірятися (декларація П.Порошенка - ред.), як і всі інші. Як ви знаєте, Президент нашої держави задекларував достатньо великі статки, які були предметом його декларації і в попередні роки. Це знімає більшість запитань, бо ці кошти не виникли нізвідки", - сказав він.

За словами Ю.Луценка, багато років підряд П.Порошенко як громадянин і держслужбовець, як народний депутат декларував майже ті самі статки. "Але так само, як і всі інші, він підлягає перевірці і з боку НАБУ, і з боку НАЗК, і з боку ГПУ", - додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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