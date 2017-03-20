ГПУ получила разрешение на расследование "народного губернатора Донецкой области"

Постановлением Шевченковского районного суда. Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера "Народного ополчения Донбасса" и так называемого "Народного губернатораДонецкой области" П.Губарева.

Установлено, что гражданин Украины П.Губарев, находясь в г. Донецк, в течение февраля - марта 2014 с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.

Такие действия парализовали работу органов власти и управления на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории Донецкой области террористической организации "ДНР".

Как сообщал УНН, участника "ДНР", который принимал участие в боях на Светлодарской дуге будут судить.