ГПУ получила разрешение на расследование "народного губернатора Донецкой области"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43857 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120999 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180104 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131390 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125597 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117882 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106551 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107576 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103924 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ГПУ получила разрешение на расследование "народного губернатора Донецкой области"

ГПУ получила разрешение на расследование "народного губернатора Донецкой области"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Судом предоставлено разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении лидера "Народного ополчения Донбасса" и "Народного губернатора Донецкой области" Павла Губарева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Постановлением Шевченковского районного суда. Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера "Народного ополчения Донбасса" и так называемого "Народного губернатораДонецкой области" П.Губарева.

Установлено, что гражданин Украины П.Губарев, находясь в г. Донецк, в течение февраля - марта 2014 с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.

Такие действия парализовали работу органов власти и управления на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории Донецкой области террористической организации "ДНР".

Как сообщал УНН, участника "ДНР", который принимал участие в боях на Светлодарской дуге будут судить.

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