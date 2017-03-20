ГПУ отримала дозвіл на розслідування щодо "народного губернатора Донеччини"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо лідера “Народного ополчення Донбасу” та “Народного губернатора Донеччини” Павла Губарєва. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо лідера “Народного ополчення Донбасу” та так званого “Народного губернатора Донеччини” П.Губарєва.
Встановлено, що громадянин України П.Губарєв, перебуваючи у м. Донецьк, впродовж лютого — березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території України вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів.
Такі дії паралізували роботу органів влади та управління на цій території, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення на території Донецької області терористичної організації “ДНР”.
Як повідомляв УНН, учасника “ДНР”, що брав участь в боях на Світлодарській дузі, судитимуть.