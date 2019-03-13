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ГПУ не исключает объявления подозрений другим фигурантам "оборонного дела"

ГПУ не исключает объявления подозрений другим фигурантам "оборонного дела"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура не исключает, что вслед за объявлением подозрений предпринимателям Рогозе и Жукову будут объявлены новые подозрения другим фигурантам дела о хищений через структуры "Укроборонпрома". Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на внеочередном расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня мы имеем не только подозрение господину (предпринимателю Андрею - ред.) Рогозе, но и подозрение господину (предпринимателю Виталию - ред.) Жукову, и я не думаю, что это последнее подозрение в этом деле", - рассказал генпрокурор.

По его словам, также пока результаты экспертизы, которая установила, что информация, скачанная из трех телефонов фигурантов оборонной дела на диск, не были монтированы и не потерпела вмешательства, и теперь может стать материалом следствия со стороны НАБУ и ГБР.

Также следствие установило, что утечка информации состоялась в сентябре прошлого года.

При этом он добавил, что ГФС в 2017 году получила задание проверить все операции "Оптимаспецдеталь", показавшая неуплату налогов в крайней мере десятью из 30 контрагентов. Фактически это дело в НАБУ "легла под сукно" и не была оформлена ни как уголовное производство, ни как часть какого-то другого криминального.

Напомним, в 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро было направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершала.

Генпрокурор заявил, что монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и другим фигурантам "оборонительной" дела.

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