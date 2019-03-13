ГПУ не виключає оголошення підозр іншим фігурантам “оборонної справи”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура не виключає, що вслід за оголошенням підозр підприємцям Рогозі і Жукову будуть оголошені нові підозри іншим фігурантам справи щодо розкрадань через структури “Укроборонпрому”. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в “Укроборонпромі”, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні ми маємо не тільки підозру пану (підприємцю Андрію — ред.) Рогозі, але й підозру пану (підприємцю Віталію — ред.) Жукову, і я не думаю, що це остання підозра в цій справі”, — розповів генпрокурор.
За його словами, також наразі є результати експертизи, яка встановила, що інформація, скачана з трьох телефонів фігурантів оборонної справи на диск, не була монтована і не зазнала втручання, і тепер може стати матеріалом слідства з боку НАБУ і ДБР.
Також слідство встановило, що виток інформації відбувся у вересні минулого року.
При цьому він додав, що ДФС у 2017 році отримала завдання перевірити всі операції “Оптимаспецдеталь”, що показала несплату податків принаймні десятьма з 30 контрагентів. Але фактично ця справа в НАБУ “лягла під сукно” і не була оформлена ні як кримінальне провадження, ні як частина якогось іншого кримінального.
Нагадаємо, у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло.
Генпрокурор заявив, що монополію на розслідування розкрадань в “оборонці” має НАБУ.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.