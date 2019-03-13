ГПУ не виключає оголошення підозр іншим фігурантам “оборонної справи”

КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура не виключає, що вслід за оголошенням підозр підприємцям Рогозі і Жукову будуть оголошені нові підозри іншим фігурантам справи щодо розкрадань через структури “Укроборонпрому”. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в “Укроборонпромі”, передає кореспондент УНН.