ГПУ не прослушивает нардепов в рамках проверки электронной декларации - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины проводит проверку электронных деклараций ряда народных депутатов относительно возможной неуплаты налогов, однако прослушивание телефонных разговоров не осуществляется. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины проводит проверку электронных деклараций ряда народных депутатов относительно возможной неуплаты налогов. В то же время никаких негласных следственных действий, в том числе и прослушивания телефонных разговоров, не осуществляется ни по одному из народных избранников, поскольку это прямо запрещено законом", - сообщила она.
Напомним, двух нардепов вызвали в ГПУ из-за их электронных деклараций.