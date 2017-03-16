ГПУ не прослуховує нардепів у рамках перевірки е-декларацій - Л.Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводить перевірку електронних декларацій низки народних депутатів щодо можливої несплати податків, однак прослуховування телефонних розмов не здійснюється. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводить перевірку електронних декларацій ряду народних депутатів щодо можливої несплати податків. У той же час жодних негласних слідчих дій, зокрема і прослуховування телефонних розмов, не здійснюється до жодного із народних обранців, оскільки це прямо заборонено законом", - повідомила вона.
Нагадаємо, двох нардепів викликали до ГПУ через їхні електронні декларації.