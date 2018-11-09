ГПУ направила в несколько стран запросы по делу отравления Ющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины продолжает расследование в уголовном производстве по факту отравления кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году. В этом деле направлены в определенные страны запросы о международной правовой помощи. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответе на информационный запрос УНН.
По их информации, Главное следственное управление ГПУ продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь народного депутата Украины - кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко во время проведения предвыборной кампании в 2004 году по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.112 УК Украины.
"Сейчас в производстве продолжается выполнение компетентными органами отдельных зарубежных стран запросов органа досудебного расследования о международной правовой помощи, а также проводятся следственные (розыскные) процессуальные действия, необходимые для быстрого, полного, всестороннего и беспристрастного установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления, принятия законного и обоснованного решения в уголовном производстве в сжатые сроки", - отметили в ведомстве, но не уточнили, в какие именно страны были направлены запросы о международной правовой помощи.
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Также в ГПУ не предоставили информацию о том, были ли повторно отобраны образцы крови у Виктора Ющенко для проведения экспертизы, ссылаясь на тайну следствия.
Напомним, в конце сентября 2004 года кандидат в президенты Виктор Ющенко исчез из избирательной гонки. Через несколько недель его штаб заявил, что кандидат был отравлен диоксином. Несколько недель В.Ющенко лечился в венской клинике.
В декабре 2014 года В.Ющенко отмечал, что сдаст кровь для проведения анализа. Также он считал, что в деле его отравления есть "российский след".
В.Ющенко также заявлял, что "за последние шесть лет Генпрокуратура четырежды свидетельствовала, что факт отравления установлен, и теперь это подтвердить суд".
Напомним, в декабре 2014 года Генеральная прокуратура Украины в очередной раз предложила третьему президенту Украины В.Ющенко сдать анализ крови для проведения международной экспертизы.