ГПУ направила в несколько стран запросы по делу отравления Ющенко

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины продолжает расследование в уголовном производстве по факту отравления кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году. В этом деле направлены в определенные страны запросы о международной правовой помощи. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответе на информационный запрос УНН.