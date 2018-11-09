ГПУ направила до кількох країн запити у справі отруєння Ющенка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головне слідче управління Генеральної прокуратури України продовжує розслідування у кримінальному провадженні за фактом отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році. У цій справі направлені до певних країн запити про міжнародну правову допомогу. Про це повідомили у Генпрокуратурі у відповіді на інформаційний запит УНН.
За їхньою інформацією, Головне слідче управління ГПУ продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя народного депутата України — кандидата у Президенти України Віктора Ющенка під час проведення передвиборчої кампанії у 2004 році за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.112 ККУ України.
“Наразі у провадженні триває виконання компетентними органами окремих іноземних країн запитів органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, а також проводяться слідчі (розшукові) процесуальні дії, необхідні для швидкого, повного, всебічного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні у стислий термін”, — зазначили у відомстві, але не уточнили, в які саме країни були направлені запити про міжнародну правову допомогу.
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Також у ГПУ не надали інформацію про те, чи були повторно відібрані зразки крові у Віктора Ющенка для здійснення експертизи, посилаючись на таємницю слідства.
Нагадаємо, наприкінці вересня 2004 року кандидат у президенти Віктор Ющенко зник із виборчих перегонів. Через кілька тижнів його штаб заявив, що кандидата було отруєно діоксином. Кілька тижнів В.Ющенко лікувався у віденській клініці.
У грудні 2014 року В.Ющенко наголошував, що здасть кров для проведення аналізу. Також він вважав, що у справі його отруєння є “російський слід”.
В.Ющенко також заявляв, що “за останні шість років Генпрокуратура чотири рази засвідчувала, що факт отруєння встановлено, і тепер це має підтвердити суд”.
Нагадаємо, у грудні 2014 року Генеральна прокуратура України вкотре запропонувала третьому президенту України В.Ющенку здати аналіз крові для проведення міжнародної експертизи.