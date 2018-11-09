ГПУ направила до кількох країн запити у справі отруєння Ющенка

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головне слідче управління Генеральної прокуратури України продовжує розслідування у кримінальному провадженні за фактом отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році. У цій справі направлені до певних країн запити про міжнародну правову допомогу. Про це повідомили у Генпрокуратурі у відповіді на інформаційний запит УНН.