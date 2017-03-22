ГПУ и СБУ проводят следственные действия в "Киевавтодоре"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят следственные действия в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
"Сегодня с 09:30 в коммунальной корпорации "Киевавтодор" Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводят следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа предприятия частично парализована.
Напомним, 13 марта Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины начали проверку хозяйственной и финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевпастранс" за прошлые годы.