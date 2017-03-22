ГПУ и СБУ проводят следственные действия в "Киевавтодоре"

"Сегодня с 09:30 в коммунальной корпорации "Киевавтодор" Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа предприятия частично парализована.

Напомним, 13 марта Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины начали проверку хозяйственной и финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевпастранс" за прошлые годы.