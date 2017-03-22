ГПУ і СБУ проводять слідчі дії в "Київавтодорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральна прокуратура і Служба безпеки України проводять слідчі дії у комунальній корпорації "Київавтодор". Про це повідомляє прес-служба підприємства, передає УНН.
“Сьогодні з 09.30 год. у комунальній корпорації „Київавтодор“ Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України з незрозумілих причин проводить слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботу підприємства частково паралізовано.
Нагадаємо, 13 березня Служба безпеки України та Генеральна прокуратура України розпочали перевірку господарської та фінансової діяльності комунального підприємства “Київпастранс” за минулі роки.