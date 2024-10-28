ГПСУ об отрезке, где проводится курская операция: ситуация позволяет укреплять линию границы

В направлении, где Силы обороны ведут операцию в курской области ситуация позволяет укреплять непосредственно линию границы на Сумщине в фортификационном отношении для того, чтобы иметь сильные оборонительные позиции по линии границы. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Каждая составляющая Сил обороны, которая усиливает оборону на границе с Россией имеет свою полосу ответственности. Если говорить о подразделениях Госпогранслужбы в своей местности которую удерживают, то собственно мы продолжаем наращивать фортификационные укрепления для того, чтобы наши ребята имели возможность укрыться и вести полноценно боевые действия, если будут происходить какие-то действия со стороны врага - рассказал Демченко.

Также по его словам для того, чтобы Силы обороны могли вести полноценное наблюдение за линией границы и за приграничьем.

«В то же время - это можно делать на определенном расстоянии от границы в зависимости от местности и от ситуации, которая связана с обстрелами. Если говорить о линии границы в направлении, где Силы обороны ведут операцию по курской области, то на этом отрезке ситуация нам позволяет укреплять уже непосредственно линию границы в фортификационном отношении для того, чтобы иметь сильные оборонительные позиции по линии границы», - сказал Демченко.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что благодаря курской операции Украина создала буферную зону на территории рф.