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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГПСУ об отрезке, где проводится курская операция: ситуация позволяет укреплять линию границы

ГПСУ об отрезке, где проводится курская операция: ситуация позволяет укреплять линию границы

Киев  •  УНН

07:54 • 4970 просмотра

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На участке границы, где проводится курская операция, ситуация позволяет укреплять непосредственно линию границы. ГПСУ продолжает наращивать фортификационные укрепления для эффективной обороны и наблюдения.

В направлении, где Силы обороны ведут операцию в курской области ситуация позволяет укреплять непосредственно линию границы на Сумщине в фортификационном отношении для того, чтобы иметь сильные оборонительные позиции по линии границы. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Каждая составляющая Сил обороны, которая усиливает оборону на границе с Россией имеет свою полосу ответственности. Если говорить о подразделениях Госпогранслужбы в своей местности которую удерживают, то собственно мы продолжаем наращивать фортификационные укрепления для того, чтобы наши ребята имели возможность укрыться и вести полноценно боевые действия, если будут происходить какие-то действия со стороны врага

- рассказал Демченко.

Также по его словам для того, чтобы Силы обороны могли вести полноценное наблюдение за линией границы и за приграничьем.

«В то же время - это можно делать на определенном расстоянии от границы в зависимости от местности и от ситуации, которая связана с обстрелами. Если говорить о линии границы в направлении, где Силы обороны ведут операцию по курской области, то на этом отрезке ситуация нам позволяет укреплять уже непосредственно линию границы в фортификационном отношении для того, чтобы иметь сильные оборонительные позиции по линии границы», - сказал Демченко.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что благодаря курской операции Украина создала буферную зону на территории рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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