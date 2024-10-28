ДПСУ про відтинок, де проводиться курська операція: ситуація дозволяє укріплювати лінію кордону
Київ • УНН
На ділянці кордону, де проводиться курська операція, ситуація дозволяє укріплювати безпосередньо лінію кордону. ДПСУ продовжує нарощувати фортифікаційні укріплення для ефективної оборони та спостереження.
У напрямку, де Сили оборони ведуть операцію в курській області ситуація дозволяє укріплювати безпосередньо лінію кордону на Сумщині у фортифікаційному відношенні для того, щоб мати сильні оборонні позиції по лінії кордону. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Кожна складова Сил оборони, яка посилює оборону на кордоні з росією має свою смугу відповідальності. Якщо говорити про підрозділи Держприкордонслужби у своїй місцевості яку утримують, то власне ми продовжуємо нарощувати фортифікаційні укріплення для того, щоб наші хлопці мали можливість укритися й вести повноцінно бойові дії, якщо відбуватимуться якісь дії з боку ворога
Також за його словами для того, щоб Сили оборони могли вести повноцінне спостереження за лінією кордону та за прикордонням.
"В той же час - це можна робити на певній відстані від кордону в залежності від місцевості та від ситуації, яка пов'язана з обстрілами. Якщо говорити про лінію кордону у напрямку, де Сили оборони ведуть операцію по курській області, то на цьому відтинку ситуація нам дозволяє укріплювати вже безпосередньо лінію кордону у фортифікаційному відношенні для того, щоб мати сильні оборонні позиції по лінії кордону", - сказав Демченко.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки курській операції Україна створила буферну зону на території рф.