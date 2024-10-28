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ДПСУ про відтинок, де проводиться курська операція: ситуація дозволяє укріплювати лінію кордону

Київ • УНН

 • 15055 перегляди

На ділянці кордону, де проводиться курська операція, ситуація дозволяє укріплювати безпосередньо лінію кордону. ДПСУ продовжує нарощувати фортифікаційні укріплення для ефективної оборони та спостереження.

ДПСУ про відтинок, де проводиться курська операція: ситуація дозволяє укріплювати лінію кордону

У напрямку, де Сили оборони ведуть операцію в курській області ситуація дозволяє укріплювати безпосередньо лінію кордону на Сумщині у фортифікаційному відношенні для того, щоб мати сильні оборонні позиції по лінії кордону. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Кожна складова Сил оборони, яка посилює оборону на кордоні з росією має свою смугу відповідальності. Якщо говорити про підрозділи Держприкордонслужби у своїй місцевості яку утримують, то власне ми продовжуємо нарощувати фортифікаційні укріплення для того, щоб наші хлопці мали можливість укритися й вести повноцінно бойові дії, якщо відбуватимуться якісь дії з боку ворога

- розповів Демченко.

Також за його словами для того, щоб Сили оборони могли вести повноцінне спостереження за лінією кордону та за прикордонням.

"В той же час - це можна робити на певній відстані від кордону в залежності від місцевості та від ситуації, яка пов'язана з обстрілами. Якщо говорити про лінію кордону у напрямку, де Сили оборони ведуть операцію по курській області, то на цьому відтинку ситуація нам дозволяє укріплювати вже безпосередньо лінію кордону у фортифікаційному відношенні для того, щоб мати сильні оборонні позиції по лінії кордону", - сказав Демченко.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки курській операції Україна створила буферну зону на території рф.

Анна Мурашко

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