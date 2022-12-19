Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя - ВСУ

ukru
Эксклюзив
16:00 • 7153 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 58569 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 106553 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104070 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 99439 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 80581 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109702 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135534 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122799 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136311 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 64143 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 112650 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128328 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125282 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109767 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223113 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253747 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192622 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198325 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 50525 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109765 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117129 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124870 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140102 просмотра
Актуальное
Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя - ВСУ

Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя - ВСУ

Киев • УНН

 • 473599 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине мобилизация зависит от обстановки на фронте, соответствующие показатели по количеству личного состава плановые, и говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Относительно волн мобилизации, уже с 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом Президента Украины, и даже с самого начала никаких волн мобилизации у нас не было. Действительно, на первом этапе больше людей было призвано по мобилизации, затем те темпы постоянно снижались, и сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале», - рассказал Горбач.

По его словам, количество мобилизованных зависит от обстановки на фронте.

«Цифры, которые мы призываем граждан по мобилизации, они зависят от складывающейся на фронте обстановки. Все эти показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, и планово осуществляется мобилизация территориальными центрами комплектования. Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все эти факторы, которые влияют, учтены, и тот фактор, который в россии прошла мобилизация, и по заявкам призваны от 200 до 300 тыс. граждан, давно учтены, поэтому мы сейчас работаем согласно плану, и никаких волн не предусматривается», - объяснил Горбач.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что продолжение мобилизации зависит от хода войны. Ее потребность рассчитывают военные, поэтому прогнозы в этом вопросе некорректны.

Маляр заявила, что мобилизация после Нового года возможна, но все зависит от хода войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы