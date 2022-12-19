Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине мобилизация зависит от обстановки на фронте, соответствующие показатели по количеству личного состава плановые, и говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Относительно волн мобилизации, уже с 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом Президента Украины, и даже с самого начала никаких волн мобилизации у нас не было. Действительно, на первом этапе больше людей было призвано по мобилизации, затем те темпы постоянно снижались, и сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале», - рассказал Горбач.
По его словам, количество мобилизованных зависит от обстановки на фронте.
«Цифры, которые мы призываем граждан по мобилизации, они зависят от складывающейся на фронте обстановки. Все эти показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, и планово осуществляется мобилизация территориальными центрами комплектования. Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все эти факторы, которые влияют, учтены, и тот фактор, который в россии прошла мобилизация, и по заявкам призваны от 200 до 300 тыс. граждан, давно учтены, поэтому мы сейчас работаем согласно плану, и никаких волн не предусматривается», - объяснил Горбач.
Дополнение
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что продолжение мобилизации зависит от хода войны. Ее потребность рассчитывают военные, поэтому прогнозы в этом вопросе некорректны.
Маляр заявила, что мобилизация после Нового года возможна, но все зависит от хода войны.