Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля мобілізації, не можна - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні мобілізація залежить від обстановки на фронті, відповідні показники за кількістю особового складу є плановими, і говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Стосовно хвиль мобілізації, вже з 24 лютого цього року йде мобілізація у нас. Вона оголошена указом Президента України і навіть з самого початку ніяких хвиль мобілізації у нас не було. Дійсно, на першому етапі більше людей було призвано за мобілізацією, потім ті темпи постійно знижувалися, і зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку», - розповів Горбач.
За його словами, кількість мобілізованих залежить від обстановки на фронті.
«Цифри, які ми призиваємо громадян по мобілізації, вони залежать від обстановки, яка складається на фронті. Всі ці показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, і планово здійснюється мобілізація територіальними центрами комплектування. Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Усі ці фактори, які впливають, враховані, і той фактор, що в росії пройшла мобілізація, і по заявках призвано від 200 до 300 тис. громадян, давно враховано, тому ми зараз працюємо відповідно плану й ніяких хвиль не передбачається», - пояснив Горбач.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що продовження мобілізації залежить від ходу війни. Її потребу розраховують військові, тому прогнози в цьому питанні є некоректними.
Маляр заявила, що мобілізація після Нового року можлива, але все залежить від ходу війни.