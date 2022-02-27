Готовят понтонную переправу через р. Ирпень: оккупанты планируют возобновить наступление на Киев

Детали

Во время воздушно-наземной наступательной операции враг продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

Цитата

“На Полесье в направлении Киев враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через р. Ирпень в районе Демидов. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника. На всех направлениях танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей. Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника. Группировка войск обороны г. Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы. Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ”, — говорится в сообщении.

Напомним

Верещук объяснила, почему сложно вывозить людей из зоны временно оккупированных территорий и с линии соприкосновения.