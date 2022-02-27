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Готують понтонну переправу через р. Ірпінь: окупанти планують відновити наступ на Київ

Готують понтонну переправу через р. Ірпінь: окупанти планують відновити наступ на Київ

Київ • УНН

 • 274059 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова. У Генштабі ЗСУ оприлюднили інформацію станом на 00:00 27 лютого щодо російського вторгнення, інформує УНН.

Деталі

Під час повітряно-наземної наступальної операції ворог продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

Цитата

“На Поліссі в напрямку Київ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидів. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника. На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів. Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ”, — йдеться в повідомленні.

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