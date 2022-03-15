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19:03 • 46236 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 104375 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 72282 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовился к захвату госвласти - в Харьковской области депутату поселкового совета сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 75420 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным следствия, депутат от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" звонил представителям молодежного крыла этой же политической партии и сообщал, что в ближайшее время г. Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые будут поддерживать политическое движение партии. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Детали

Депутат давал указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории г. Харькова и области другую власть.

По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района по факту подготовки действий, направленных на захват государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины). В порядке ст. 615 УПК Украины принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Украинские Национальные Новости

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