Готовился к захвату госвласти - в Харьковской области депутату поселкового совета сообщено о подозрении

Детали

Депутат давал указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории г. Харькова и области другую власть.

По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района по факту подготовки действий, направленных на захват государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины). В порядке ст. 615 УПК Украины принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.