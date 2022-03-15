Готовился к захвату госвласти - в Харьковской области депутату поселкового совета сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным следствия, депутат от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" звонил представителям молодежного крыла этой же политической партии и сообщал, что в ближайшее время г. Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые будут поддерживать политическое движение партии. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
Детали
Депутат давал указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории г. Харькова и области другую власть.
По процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района по факту подготовки действий, направленных на захват государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины). В порядке ст. 615 УПК Украины принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.