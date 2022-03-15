Готувався до захоплення держвлади - на Харківщині депутату селищної ради повідомлено про підозру

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Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території м. Харкова та області іншу владу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради Харківського району за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України). В порядку ст. 615 КПК України прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.