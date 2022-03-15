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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57091 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 117679 перегляди

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Готувався до захоплення держвлади - на Харківщині депутату селищної ради повідомлено про підозру

Готувався до захоплення держвлади - на Харківщині депутату селищної ради повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 75421 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. За даними слідства, депутат від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" телефонував представникам молодіжного крила цієї політичної партії та повідомляв, що в найближчий час м. Харків та Харківська область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації, які будуть підтримувати політичний рух партії. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території м. Харкова та області іншу владу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради Харківського району за фактом підготовки дій, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України). В порядку ст. 615 КПК України прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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