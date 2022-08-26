Готовил кадры для СБУ: в Харькове на госизмене задержали руководителя института

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«... сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы рф. Предателем оказался экс-чиновник Харьковского городского совета.