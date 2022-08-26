Готував кадри для СБУ: у Харкові на держзраді затримали керівника інституту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Тимчасово виконуючого обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого затримали та повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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«... повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
«У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. Зрадником виявився експосадовець Харківської міської ради.