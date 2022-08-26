Готував кадри для СБУ: у Харкові на держзраді затримали керівника інституту

Цитата

«... повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. Зрадником виявився експосадовець Харківської міської ради.