Киев • УНН
Зеленский встретился с Эрдоганом на саммите НАТО, где обсудил усилия Украины по возвращению людей домой, планы проведения конференции в Турции по вопросам продовольственной безопасности и свободы судоходства, а также поддержку Эрдоганом суверенитета и территориальной целостности Украины.
На полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
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Зеленский отметил, что президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия.
Кроме того, стороны обсудили конференцию, которую Украина планирует провести в Турции, по продовольственной безопасности и свободе судоходства.
Провел продуктивную встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Готовимся провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений Саммита мира