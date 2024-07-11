На полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Зеленский отметил, что президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия.

Кроме того, стороны обсудили конференцию, которую Украина планирует провести в Турции, по продовольственной безопасности и свободе судоходства.