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Готовил ракетный удар по Хмельнитчине - СБУ задержала 22-летнего студента, завербованного рф

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Контрразведка СБУ задержала российского агента в Хмельницкой области, который собирал координаты для ракетно-дроновых атак. Задержанным оказался 22-летний студент из Харькова, которого завербовали российские спецслужбы.

Готовил ракетный удар по Хмельнитчине - СБУ задержала 22-летнего студента, завербованного рф
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента в Хмельницкой области. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых атак по региону, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержанным оказался 22-летний студент из Харькова, который после начала полномасштабной войны переехал в западный регион Украины. Его завербовали российские спецслужбы, когда он подготовил перечень геолокаций потенциальных целей для вражеских ударов и отправил его в профильный российский чат-бот.

Среди объектов для поражения в этом списке были электроподстанции, логистические склады, промышленные цеха, административные здания и запасные командные пункты Сил обороны. Также фигурант арендовал авто, на котором объезжал город, чтобы отслеживать и докладывать куратору из рф о последствиях предыдущих обстрелов Хмельницкого. Собранные сведения агент направлял российскому спецслужбисту через мессенджер с пометками украинских объектов на гугл-картах

- говорится в сообщении СБУ.

После задержания у него обнаружили и изъяли российский паспорт, оформленный до начала полномасштабного вторжения, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время фигурант находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала в Днепропетровской области еще двух агентов российских спецслужб. Злоумышленники наводили ракетно-дроновые атаки РФ по энергетической инфраструктуре региона - одной из ключевых ТЭС.

Евгений Устименко

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