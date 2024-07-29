В Киевской области разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет. Во время обысков было изъято готовой продукции более чем на 350 миллионов гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что детективы БЭБ совместно с сотрудниками киберполиции установили, что группа лиц организовала в Киеве и Киевской области подпольное изготовление жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Полный цикл массового производства контрафактной продукции наладили в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Для жидкостей использовали четыре основных компонента: никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся по всей территории Украины.

«Детективы БЭБ и сотрудники киберполиции провели обыски на подпольном производстве, складских и офисных помещениях. Из незаконного оборота изъято 1,8 млн единиц жидкости для электронных сигарет, более 15 тыс. одноразовых электронных устройств, почти 15 тыс. литров химического сырья, оборудование и фурнитуру для производства. Кроме того, изъято более 6 млн грн в эквиваленте и 6 транспортных средств. ориентировочная стоимость конфискованной готовой продукции составляет почти 365 млн гривен», - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что из-за роста популярности специалисты все чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.

«С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован», - отметил Рувин.