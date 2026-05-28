«Государство всегда проигрывает частной инициативе» — в Fire Point ответили на упреки относительно национализации компании
Киев • УНН
Национализация Fire Point навредит обороноспособности Украины и затормозит развитие критически важных военных программ. Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман заявил, что именно частная модель позволила Fire Point быстро масштабировать производство, реинвестировать прибыль в разработки и стать одним из ключевых производителей дальнобойных систем в Украине.
На фоне информации о якобы связи Тимура Миндича и Fire Point, отдельные антикоррупционеры начали призывать национализировать компанию. Главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман назвал такие идеи вредными и заявил, что они уже начинают влиять не только на репутацию производителя, но и на темпы реализации оборонных программ Украины, сообщает УНН.
В интервью Штилерман объяснил, что каждая негативная публикация о компании автоматически запускает дополнительные проверки со стороны иностранных партнеров и дипломатических структур.
У любого посольства есть протокол. Если какое-то известное издание публикует об их контрагенте негативную информацию, они должны взять один месяц брейка для проверки и комплаенса этой информации
По словам конструктора, именно из-за этого один из международных проектов Fire Point был отложен почти на восемь месяцев.
"Мы, например, старт проекта Freya отложили с июня 2025 до февраля 2026 года", – отметил Штилерман.
Речь идет о проекте в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, который в компании называют одним из ключевых направлений будущего развития украинского ОПК. В Fire Point прямо говорят, что любые задержки таких программ во время полномасштабной войны напрямую бьют по обороноспособности страны. На этом фоне Штилерман жестко отреагировал на призывы к национализации компании.
Первое, чему учат на курсах госуправления – государство никогда ничего не делает эффективнее, чем частный бизнес. И в любой отрасли это можно видеть. Даже в космической отрасли государство всегда проигрывает частной инициативе
Фактически Fire Point объясняют, что именно частная модель управления позволила украинским производителям оружия совершить технологический скачок после 2022 года. Пока государственный сектор годами работал через бюрократию и медленные процедуры, частные компании получили возможность быстро масштабировать производство, адаптировать технологии под фронт и реинвестировать прибыль в новые разработки.
По словам Штилермана, Fire Point не выводила средства из компании, а направляла их на расширение производства и R&D. Именно это, по словам конструктора, и позволило Fire Point стать одним из крупнейших производителей систем deep strike в Украине.
Ранее авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что вокруг Fire Point может происходить масштабная рейдерская атака, целью которой является не только перехват контроля над компанией, но и фактическое уничтожение одного из ключевых украинских производителей дальнобойных систем.
По словам эксперта, информационное и политическое давление на Fire Point совпало по времени с развитием компанией новых ракетных программ, в частности проекта FP-7 и системы противоракетной обороны Freya. Криволап также заявил, что задержка или остановка таких проектов напрямую влияет на обороноспособность Украины в условиях войны.