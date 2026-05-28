«Государство всегда проигрывает частной инициативе» — в Fire Point ответили на упреки относительно национализации компании

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

Национализация Fire Point навредит обороноспособности Украины и затормозит развитие критически важных военных программ. Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман заявил, что именно частная модель позволила Fire Point быстро масштабировать производство, реинвестировать прибыль в разработки и стать одним из ключевых производителей дальнобойных систем в Украине.

На фоне информации о якобы связи Тимура Миндича и Fire Point, отдельные антикоррупционеры начали призывать национализировать компанию. Главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман назвал такие идеи вредными и заявил, что они уже начинают влиять не только на репутацию производителя, но и на темпы реализации оборонных программ Украины, сообщает УНН.

В интервью Штилерман объяснил, что каждая негативная публикация о компании автоматически запускает дополнительные проверки со стороны иностранных партнеров и дипломатических структур.

У любого посольства есть протокол. Если какое-то известное издание публикует об их контрагенте негативную информацию, они должны взять один месяц брейка для проверки и комплаенса этой информации 

– заявил он.

По словам конструктора, именно из-за этого один из международных проектов Fire Point был отложен почти на восемь месяцев.

"Мы, например, старт проекта Freya отложили с июня 2025 до февраля 2026 года", – отметил Штилерман.

Речь идет о проекте в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, который в компании называют одним из ключевых направлений будущего развития украинского ОПК. В Fire Point прямо говорят, что любые задержки таких программ во время полномасштабной войны напрямую бьют по обороноспособности страны. На этом фоне Штилерман жестко отреагировал на призывы к национализации компании.

Первое, чему учат на курсах госуправления – государство никогда ничего не делает эффективнее, чем частный бизнес. И в любой отрасли это можно видеть. Даже в космической отрасли государство всегда проигрывает частной инициативе 

– говорит он.

Фактически Fire Point объясняют, что именно частная модель управления позволила украинским производителям оружия совершить технологический скачок после 2022 года. Пока государственный сектор годами работал через бюрократию и медленные процедуры, частные компании получили возможность быстро масштабировать производство, адаптировать технологии под фронт и реинвестировать прибыль в новые разработки.

По словам Штилермана, Fire Point не выводила средства из компании, а направляла их на расширение производства и R&D. Именно это, по словам конструктора, и позволило Fire Point стать одним из крупнейших производителей систем deep strike в Украине.

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что вокруг Fire Point может происходить масштабная рейдерская атака, целью которой является не только перехват контроля над компанией, но и фактическое уничтожение одного из ключевых украинских производителей дальнобойных систем.

По словам эксперта, информационное и политическое давление на Fire Point совпало по времени с развитием компанией новых ракетных программ, в частности проекта FP-7 и системы противоракетной обороны Freya. Криволап также заявил, что задержка или остановка таких проектов напрямую влияет на обороноспособность Украины в условиях войны.

Лилия Подоляк

