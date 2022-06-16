Гости не заставляли, не склоняли, не давили: Кулеба подвел итоги визита Шольца, Макрона и Драги

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об итогах визита в Украину европейских лидеров по пяти ключевым направлениям, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня исторический день для Европы” — с этих слов начал свое выступление на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги. День был действительно крутой. Продолжительный, подробный разговор президента Владимир Зеленский с четырьмя лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии“, — написал Кулеба.

Детали

Он также отчитался об итогах по пяти ключевым направлениям - это санкции, оружие, кандидатство в ЕС, зерно и переговоры.

Относительно санкций, сообщил министр, гости получили полные пакеты наработок группы Ермака — Макфола в отношении дальнейших санкций, а также признали, что некоторые лидеры в Европе испытывают “усталость от санкций”, но лично они (Шольц, Макрон, Иоганнис и Драги) готовы двигаться дальше.

“Новые санкции будут”, - заверил дипломат.

Относительно оружия, он напомнил о некоторых новых полезных объявлениях. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще — гости “услышали”.

В вопросе получения кандидатства ЕС, Кулеба отметил, что Уркаина в сравним даже с началом недели стала ближе к получению статуса.

В то же время, с его слов, “еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены”.

Относительно экспорта украинского зерна, по словам министра, все соглашаются, что доверять россии нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии.

Параллельно Украина с партнерами будет существенно развивать наземные коридоры.

Дипломат отметил, что тема зерна напрямую связана с темой восприятия войны в Украине в Африке, Азии и Латинской Америке. На эту тему европейские лидеры вместе с президентом скоординировали действия.

“Переговоры. Гости не принуждали, не склоняли, не давили, не увязывали... „Украина должна выиграть эту войну“ — показательные слова Макрона. Мой совет — оставьте этот страх. Кажется, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести”, — добавил Кулеба.

Он также рассказал, что принял участие в саммите в одном кроксе и с двумя костылями.

Напомним

В четверг состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Иоганнисом в Киеве.

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