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Гості не примушували, не схиляли, не тиснули: Кулеба підбив підсумки візиту Шольца, Макрона та Драгі

Гості не примушували, не схиляли, не тиснули: Кулеба підбив підсумки візиту Шольца, Макрона та Драгі

Київ • УНН

 • 174284 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про підсумки візиту в Україну європейських лідерів за п'ятьма ключовими напрямками, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні історичний день для Європи” — з цих слів почав свій виступ на пресконференції прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. День був справді крутий. Тривала, детальна розмова президента Володимир Зеленський з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії“, — написав Кулеба.

Деталі

Він також відзвітував про підсумками за п’ятьма ключовими напрямками, це санкції, зброя, кандидатство в ЄС, зерно та переговори.

Щодо санкцій, повідомив міністр, гості отримали повні пакети напрацювань групи Єрмака — Макфола щодо подальших санкцій, а також визнали, що деякі лідери в Європі відчувають “втому від санкцій”, але особисто вони (Шольц, Макрон, Йоганніс та Драгі) готові рухатися далі.

“Нові санкції будуть”, — запевнив дипломат.

Щодо зброї, він нагадав про деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше — гості “почули”.

У питанні отримання кандидатства ЄС, Кулеба зазначив, що Уркаїна у порівнянні навіть з початком тижня стала ближче до отримання статусу.

Водночас, з його слів, “ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено”.

Щодо експорту українського зерна, за словами міністра, усі погоджуються, що довіряти росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії.

Паралельно Україна з партнерами буде суттєво розвивати наземні коридори.

Дипломат зауважив, що тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття війни в Україні у Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему європейські лідери разом з Президентом скоординували дії.

“Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не ув’язували. „Україна повинна виграти цю війну“ — показові слова Макрона. Моя порада — облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести”, — додав Кулеба.

Він також розповів, що взяв участь у саміті в одному кроксі і з двома милицями.

Нагадаємо

У четвер відбулась зустріч Президента Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Києві.

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