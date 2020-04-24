Госпитализация во время карантина: в Минздраве назвали неотложные случаи

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22168 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70842 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100278 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126710 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127737 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170204 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121339 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Госпитализация во время карантина: в Минздраве назвали неотложные случаи

Госпитализация во время карантина: в Минздраве назвали неотложные случаи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине во время карантина не подлежат прекращению неотложные плановые госпитализации и оперативные вмешательства, срочные госпитализации, связанные, в частности, с родами или онкологическими заболеваниями. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Не подлежат прекращению срочные госпитализации и неотложные плановые госпитализации и оперативные вмешательства. Это касается той плановой помощи, которая фактически является неотложной плановой помощью, связанной с оказанием медицинской помощи из-за осложненного течения беременности, родов, оказание помощи роженицам, новорожденным, если есть такая необходимость. Оказание медицинской помощи в специализированных отделениях и учреждениях при онкологических заболеваниях, особенно при проведении химиотерапии, лучевой терапии, а также другие неотложные срочные меры по госпитализации и плановые операции, если их перенос невозможен и представляет риски для заболевания", - отметила она.

Как ранее сообщалось в УНН, во время карантина будут перепрофилировать больницы и переносить плановые операции, если они не ургентные и их можно провести через три-четыре месяца.

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