Госпитализация во время карантина: в Минздраве назвали неотложные случаи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине во время карантина не подлежат прекращению неотложные плановые госпитализации и оперативные вмешательства, срочные госпитализации, связанные, в частности, с родами или онкологическими заболеваниями. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
"Не подлежат прекращению срочные госпитализации и неотложные плановые госпитализации и оперативные вмешательства. Это касается той плановой помощи, которая фактически является неотложной плановой помощью, связанной с оказанием медицинской помощи из-за осложненного течения беременности, родов, оказание помощи роженицам, новорожденным, если есть такая необходимость. Оказание медицинской помощи в специализированных отделениях и учреждениях при онкологических заболеваниях, особенно при проведении химиотерапии, лучевой терапии, а также другие неотложные срочные меры по госпитализации и плановые операции, если их перенос невозможен и представляет риски для заболевания", - отметила она.
Как ранее сообщалось в УНН, во время карантина будут перепрофилировать больницы и переносить плановые операции, если они не ургентные и их можно провести через три-четыре месяца.