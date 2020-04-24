Госпіталізація під час карантину: у МОЗ назвали невідкладні випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні під час карантину не підлягають припиненню невідкладні планові госпіталізації та оперативні втручання, термінові госпіталізації, пов'язані, зокрема, з пологами чи онкологічними захворюваннями. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
“Не підлягають припиненню термінові госпіталізації і невідкладні планові госпіталізації та оперативні втручання. Це стосується тієї планової допомоги, яка фактично є невідкладною плановою допомогою, пов’язаною з наданням медичної допомоги через ускладнений перебіг вагітності, пологи, надання допомоги породіллям, новонародженим, якщо є така потреба. Надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях і закладах при онкологічних захворюваннях, особливо при проведенні хіміотерапії, променевої терапії, а також інші невідкладні термінові заходи з госпіталізації та планові операції, якщо їх перенесення є неможливим і становить ризики для захворювання”, — зазначила вона.
Як раніше повідомлялося в УНН, під час карантину будуть перепрофільовувати лікарні і переносити планові операції, якщо вони не ургентні та їх можна провести через три-чотири місяці.