Госпиталь для ветеранов войны отремонтировали в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня в Кропивницком презентовали обновленный областной госпиталь для ветеранов войны после ремонта, в котором в течение пяти месяцев продолжались ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета, сообщает УНН.
В госпитале заменили крышу и утеплили фасад, усовершенствовали отопительную систему, установили новые двери, бойлеры, энергосберегающие светильники, приобрели новую мебель и медицинское оборудование, на которое из общей суммы потратили 3 млн грн.
Сейчас в медицинском учреждении находятся 270 пациентов, из которых 71 - участники АТО.
Обновили госпиталь на средства Фонда регионального развития. Общая сумма расходов составила более 26 млн грн.
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Напомним, как сообщал УНН, первое медико-социальное заведение для неизлечимо больных открыли на Закарпатье.