Госпіталь для ветеранів війни відремонтували у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні у Кропивницькому презентували оновлений обласний госпіталь для ветеранів війни після ремонту, в якому протягом п’яти місяців тривали ремонтні роботи. Про це поінформували в прес-службі обласної ради, повідомляє УНН.
У шпиталі замінили дах і утеплили фасад, удосконалили опалювальну систему, встановили нові двері, бойлери, енергозберігаючі світильники, придбали нові меблі та медичне обладнання, на яке із загальної суми витратили 3 млн грн.
Нині у медичному закладі перебувають 270 пацієнтів, з яких 71 - учасники АТО.
Оновили госпіталь за кошти Фонду регіонального розвитку. Загальна сума витрат склала понад 26 млн грн.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, перший медико-соціальний заклад для невиліковно хворих відкрили на Закарпатті.