Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

Соединенные Штаты рассмотрели план победы, который был представлен Президентом Владимиром Зеленским. В Госдепе видят в нем ряд продуктивных шагов. Об этом сказал на брифинге представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает УНН.

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План победы, который представила Украина, - это не только вопрос действий, которые предпримет Украина. Это вопрос действий, которые предпримут и другие страны мира. Украина еще не обнародовала этот план победы публично, поэтому я не собираюсь делать это отсюда. Пусть это сделают они сами. Но мы приняли этот план, рассмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов. Мы собираемся обсудить это с ними - заявил Мэтью Миллер.

Также он указал, что США ясно дали понять, что поддерживают право Украины на самооборону не только на словах, но и на деле. «Мы предоставили им оборудование, необходимое для того, чтобы сбивать ракеты. Если вы посмотрите на системы ПВО, которые мы предоставили, включая систему ПВО, о которой мы объявили, - новую систему ПВО, о которой мы объявили только на прошлой неделе, - мы действительно предоставили им этот потенциал и будем продолжать предоставлять его», - добавил Миллер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в формате «Рамштайн» 12 октября будут обсуждать воплощение плана победы.