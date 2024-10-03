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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

Госдеп о плане победы Украины: "Увидели в нем ряд продуктивных шагов"

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 06:05  •  7092 просмотра

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Госдеп США рассмотрел план победы Украины, представленный Зеленским, и увидел в нем продуктивные шаги. США подтверждают поддержку Украины и будут продолжать предоставлять необходимое оборудование для самообороны.

Соединенные Штаты рассмотрели план победы, который был представлен Президентом Владимиром Зеленским. В Госдепе видят в нем ряд продуктивных шагов. Об этом сказал на брифинге представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

План победы, который представила Украина, - это не только вопрос действий, которые предпримет Украина. Это вопрос действий, которые предпримут и другие страны мира. Украина еще не обнародовала этот план победы публично, поэтому я не собираюсь делать это отсюда. Пусть это сделают они сами. Но мы приняли этот план, рассмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов. Мы собираемся обсудить это с ними

- заявил Мэтью Миллер.

Также он указал, что США ясно дали понять, что поддерживают право Украины на самооборону не только на словах, но и на деле. «Мы предоставили им оборудование, необходимое для того, чтобы сбивать ракеты. Если вы посмотрите на системы ПВО, которые мы предоставили, включая систему ПВО, о которой мы объявили, - новую систему ПВО, о которой мы объявили только на прошлой неделе, - мы действительно предоставили им этот потенциал и будем продолжать предоставлять его», - добавил Миллер. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в формате «Рамштайн» 12 октября будут обсуждать воплощение плана победы

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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