Держдеп про план перемоги України: "Побачили в ньому низку продуктивних кроків"

Сполучені Шати розглянули план перемоги, який був представлений Президентом Володимиром Зеленським. В Держдепі бачать в ньому низку продуктивних кроків. Про це сказав на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, передає УНН.

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План перемоги, який представила Україна, - це не тільки питання дій, які зробить Україна. Це питання дій, які зроблять і інші країни світу. Україна ще не оприлюднила цей план перемоги публічно, тому я не збираюся робити це звідси. Нехай це зроблять вони самі. Але ми прийняли цей план, розглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми збираємося обговорити це з ними