Держдеп про план перемоги України: "Побачили в ньому низку продуктивних кроків"
Київ • УНН
Держдеп США розглянув план перемоги України, представлений Зеленським, і побачив у ньому продуктивні кроки. США підтверджують підтримку України та продовжуватимуть надавати необхідне обладнання для самооборони.
Сполучені Шати розглянули план перемоги, який був представлений Президентом Володимиром Зеленським. В Держдепі бачать в ньому низку продуктивних кроків. Про це сказав на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, передає УНН.
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План перемоги, який представила Україна, - це не тільки питання дій, які зробить Україна. Це питання дій, які зроблять і інші країни світу. Україна ще не оприлюднила цей план перемоги публічно, тому я не збираюся робити це звідси. Нехай це зроблять вони самі. Але ми прийняли цей план, розглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми збираємося обговорити це з ними
Також він вказав, що США ясно дали зрозуміти, що підтримують право України на самооборону не тільки на словах, а й на ділі. "Ми надали їм обладнання, необхідне для того, щоб збивати ракети. Якщо ви подивитеся на системи ППО, які ми надали, включно із системою ППО, про яку ми оголосили, - нову систему ППО, про яку ми оголосили тільки минулого тижня, - ми справді надали їм цей потенціал і продовжуватимемо надавати його", - додав Міллер.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня будуть обговорювати втілення плану перемоги.