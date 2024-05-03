Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины выяснили схему вывода из банка "Сич" 119 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что схема была разоблачена в рамках уголовного производства по фактам уклонения АБ "Банк "Сич" от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно материалам производства фигурантами противозаконной финансовой сделки являются бывшие должностные лица банка "Сич", а также пять частных предприятий и два ФЛП.

Во время проверки установлено, что банк выплатил вознаграждение на сумму 119 млн грн компаниям за услуги, которые те фактически не предоставляли. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения отмечают в ГАС.

Сейчас делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины.

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