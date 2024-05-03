Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  87134 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  90890 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  100736 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  101917 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  106128 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125476 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124561 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119105 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115028 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101868 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

  •  1756 просмотра
"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

  •  2430 просмотра
СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

  •  4836 просмотра
Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

  •  6725 просмотра
Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

  •  5857 просмотра
Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

  •  8687 просмотра
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

  •  9559 просмотра
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

  •  8505 просмотра
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

  •  10682 просмотра
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

  •  10248 просмотра

Популярные

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

  •  73129 просмотра
В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

  •  25049 просмотра
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

  •  88292 просмотра
FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года

FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года

  •  31954 просмотра
Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

  •  31521 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  203726 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  214496 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  227173 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  249604 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  279256 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  277949 просмотра

Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

Государственная аудиторская служба разоблачила схему незаконного вывода почти 120 миллионов гривен из банка "Сич" через фиктивные услуги.

Экономика •   •  1756 просмотра
Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн

"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

Музей Лувр планирует выставить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в отдельном зале перед предстоящей Олимпиадой, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.

Культура •   •  2430 просмотра
"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра

СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

Вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 была замечена в украинском небе после запуска двух спутников WorldView Legion.

Технологии •   •  4836 просмотра
СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским усиление противовоздушной обороны Украины, путь Украины в ЕС и мирную формулу президента Зеленского.

Война •   •  6725 просмотра
Дмитрий Кулеба обсудил украинскую ПВО с министром обороны Польши

Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Первым соперником Украины в группе B олимпийского футбольного турнира 2024 года станет Ирак, который обеспечил себе место в группе, победив Индонезию со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Азии среди молодежных сборных U-23.

спорт •   •  5857 просмотра
Определился первый соперник сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024

Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Зеленский обсудил вопросы защиты энергетического сектора Украины от конкретных угроз, объединение усилий для защиты объектов и обеспечения электроэнергией, а также подготовку к следующему отопительному сезону.

Война •   •  8687 просмотра
Защита украинской энергетики: Зеленский озвучил важную задачу

Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и авиаударов, вызвав 215 взрывов 2 мая.

Общество •   •  9559 просмотра
Российские войска обстреляли девять общин Сумщины

Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

Тридцать шесть спортсменов из 11 стран вошли в состав олимпийской команды беженцев, представляющих интересы миллионов перемещенных лиц по всему миру, и будут соревноваться в 12 видах спорта на Олимпийских играх в Париже в этом году.

спорт •   •  8505 просмотра
Объявлен состав сборной беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года

SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

На фабрике искусственного камня на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар, площадь горения составила 2 500 квадратных метров, есть угроза обвала крыши, а наличие людей внутри здания выясняется.

Общество •   •  10682 просмотра
SHOT: в Москве горит завод по производству искусственного камня

Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

Во время обстрела села Новоосиново Купянского района на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина.

Война •   •  10248 просмотра
Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина