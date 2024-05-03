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Держаудитслужба викрила схему незаконного виведення з банку "Січ" майже 120 млн грн

Держаудитслужба викрила схему незаконного виведення з банку "Січ" майже 120 млн грн

Київ • УНН

 • 24910 перегляди

Державна аудиторська служба викрила схему незаконного виведення майже 120 мільйонів гривень з банку «Січ» через фіктивні послуги.

Фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення з банку "Січ" 119 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що схема була викрита у межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ "Банк "Січ" від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку "Січ", а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.

Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи

зазначають у ДАС.

Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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