Держаудитслужба викрила схему незаконного виведення з банку "Січ" майже 120 млн грн

Фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення з банку "Січ" 119 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби, передає УНН.

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Зазначається, що схема була викрита у межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ "Банк "Січ" від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку "Січ", а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.

Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи